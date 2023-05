Paulo Jr discute transferência de escola em Gararu e ensino integral em São Cristóvão

Em reunião com secretário de Estado de Educação, Paulo Júnior discute transferência de escola em Gararu e solicita ensino integral em São Cristóvão.

Os deputados estaduais Paulo Júnior, Georgeo Passos e Marcos Oliveira estiveram com o secretário de Estado de Educação, Zezinho Sobral, para tratar da transferência de alunos da rede estadual de ensino de Gararu de prédios da sede municipal para outro localizado na zona rural.

Na ocasião, os parlamentares apresentaram demanda dos estudantes, insatisfeitos com a transferência para uma área fora da sede, na fazenda Limoeiro. No último dia 19, o grupo esteve em Gararu para conversar com os alunos das escolas estadual Professor José Augusto Rocha Lima e Monsenhor Rangel.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, garantiu que a transferência é provisória, durante o período de reforma das duas escolas.

“Estivemos em Gararu, ouvimos os alunos e agora fomos recebidos por Zezinho. A Educação é construída com diálogo e escuta, é o que estamos fazendo aqui. O secretário foi receptivo, garantiu a reforma dos dois prédios”, disse Paulo.

O deputado do PV solicitou, ainda, a implementação de escola integral na sede de São Cristóvão e comentou sobre a indicação pedindo matrícula antecipada de aluno com deficiência.

