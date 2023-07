DER inicia implantação das aduelas na rodovia Inácio Barbosa

A obra da Rodovia Inácio Barbosa, na Orla Sul da capital, chega à etapa de implantação das aduelas, que são peças quadradas de concreto armado utilizadas em sistemas de drenagem. De acordo com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Infraestrutura (Sedurbi) e responsável pela execução dos trabalhos, a conclusão deve acontecer até o final desta semana.

“Este é mais um processo para a instalação da nova rede de drenagem neste trecho da Inácio Barbosa. Em seguida, serão utilizados muros constituídos por gaiolas metálicas, os chamados gabiões, para evitar a obstrução”, detalhou o diretor-técnicos do DER, Igor Albuquerque.

O representante do DER lembra que já foram executados na Inácio Barbosa, desde o início dos trabalhos, em 18 de julho, a demolição do pavimento existente, escavação e isolamento da água represada em áreas próximas.

Já com relação a recuperação da rodovia, o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, ressalta a importância deste serviço constar na programação do DER, logo após o funcionamento da nova rede de drenagem.

“Estamos trabalhando de forma célere para devolver à população que circula na área a melhor condição de trafegabilidade. Desta forma, quando encerrar a implantação da drenagem, terão início de forma gradativa os trabalhos da reconstrução da via e ciclovia, assim como da sinalização. Se não houver ocorrências, poderemos finalizar as ações em 30 dias”, ressalta Luiz.

Cratera

A interdição de trecho da Rodovia dos Náufragos ocorreu no dia 28 de junho, após abertura de uma cratera causada pelo rompimento de uma tubulação de água atingir a ciclovia e parte da via na Orla Sul.

Enquanto isso, o acesso até as imediações do Condomínio Morada da Praia, vindo da cidade, pode ser feito pela rodovia. No sentido contrário, para chegar ao condomínio Portal das Águas e ao bar e restaurante Ibisco, o condutor deve seguir pela Avenida Melício Machado, em direção à Rodovia dos Náufragos.

Foto: Sedurbi