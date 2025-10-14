DER/SE e comunidade indígena Xokó discutem projeto ‘Pista Nova, Vida Nova’

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e integrantes da comunidade indígena Xokó, que residem na Ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha, reuniram-se nesta segunda-feira, 13, para um diálogo sobre as necessidades de intervenções na infraestrutura de acesso à aldeia através do projeto ‘Pista Nova, Vida Nova’, vinculado ao Programa de Manutenção Proativa, Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais de Sergipe (Crema Sergipe), financiado pelo Banco Mundial. Na oportunidade, a equipe do DER/SE fez uma breve explanação das possibilidades do projeto e tirou dúvidas dos presentes quanto aos recursos, execução da obra e conclusão. Além disso, também foi realizada uma visita guiada pelo Cacique Bá e o chefe da Funai Sergipe, Josinaldo Ribeiro da Silva, por todos os acessos à comunidade.

Segundo o diretor de Planejamento e Faixa de Domínio do DER/SE, Saulo Aragão, o encontro com as lideranças e moradores da aldeia foi de grande valia para dar início ao cronograma de concretização do projeto. “É um trabalho que envolve o órgão executor e a comunidade, que tem o papel importante na realização do projeto, pois eles que conhecem a área e as necessidades. O acesso para a aldeia é algo que, realmente, precisa ser efetuado e, através do ‘Pista Nova, Vida Nova’, será possível fazer melhorias no acesso, garantindo melhoria na mobilidade de forma mais segura à comunidade. No decorrer dos próximos meses, faremos mais visitas e realizaremos estudos para definir a melhor forma e material para realizar a intervenção, dentro do orçamento a ser destinado, ouviremos a comunidade e vamos tocar o projeto de melhorias”, destacou.

Presente na reunião, o chefe da Funai Sergipe, Josinaldo Ribeiro da Silva, agradeceu a presença do DER/SE e destacou o apoio do Governo do Estado de Sergipe às comunidades tradicionais. “Agradeço imensamente ao governador Fábio Mitidieri, que tem um olhar especial com as comunidades tradicionais. Nos últimos 17 anos, nunca tivemos um momento tão próximo com o DER/SE, o que nos dá uma felicidade grande, pois é um ente governamental trazendo benefícios para a comunidade. Em alguns estados, as comunidades têm dificuldades de acesso à políticas públicas, pois muitos muitos dos governantes têm a ideia de, por ser área federal, a União cuida, mas a União precisa dessa interlocução, desse estreitamento institucional para potencializar as ações da comunidade, a exemplo da mobilidade urbana. Esse é um ponto crucial para melhorar o que já foi feito, pois a estrada é importante para o transporte da merenda escolar de pacientes, bem como para o escoamento de produção de leite, hortaliças e outros produtos”, afirmou.

Feliz com o alinhamento das futuras melhorias, o Cacique Bá expressou a gratidão ao Governo do Estado. “Essa é a segunda visita do DER/SE e isso é motivo de muita alegria e esperança para nós, que, agora, vamos ver algo de bom para nossa comunidade, para o nosso movimento, nosso deslocamento quando a gente precisa levar alguém ao hospital ou mesmo ir fazer compras na cidade. A melhoria da estrada vai facilitar muito. Estamos esperançosos que já deu tudo certo, esse era um desejo nosso de longa data e agora estamos confiantes que vai sair essa estrada boa. Só temos a agradecer a todos vocês e continuar trabalhando”, pontuou.

Pista Nova, Vida Nova

Ainda segundo o diretor de Planejamento e Faixa de Domínio do DER/SE, Saulo Aragão, o projeto ‘Pista Nova, Vida Nova’, por meio do programa Crema Sergipe, do Banco Mundial, integrará ações e intervenções de fortalecimento com órgãos e secretarias estaduais, cujo alinhamento resultará na entrega de 34 acessos estruturantes, incluindo pontes molhadas e pontilhões, beneficiando comunidades indígenas, quilombolas, sertanejas e ribeirinhas de Sergipe.

Foto: Ascom DER/SE