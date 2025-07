DER/SE e Defesa Civil descartam riscos iminentes em ponte de Pirambu

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e a Defesa Civil Estadual realizaram na manhã deste sábado (05), uma vistoria conjunta na ponte do povoado de Lagoa Redonda, em Pirambu, na rodovia SE-100, e descartaram riscos estruturais iminentes na passagem, que liga o município a Pacatuba.

A inspeção detalhada teve como foco as condições da estrutura, após relatos de preocupação com trincas visíveis. De acordo com a Defesa Civil Estadual, as rachaduras observadas é resultado da retração do reboco na alvenaria de apoio, e não indicam comprometimento da estrutura principal da ponte.

As equipes confirmaram que as longarinas da ponte estão em ótimas condições. No entanto, a vistoria apontou que a ponta de ala e os guarda-corpos precisarão de reparos. Apesar da necessidade de intervenção, as falhas nesses elementos não representam risco imediato à segurança dos usuários.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressaltou o monitoramento da via. “Nossos técnicos, juntamente com a Defesa Civil, fizeram uma análise minuciosa e confirmaram que não há comprometimento estrutural na ponte. As trincas são superficiais e não afetam a segurança da passagem. Nossos engenheiros, em parceria com a empresa, farão o levantamento detalhado para iniciarmos quanto antes os serviços de recuperação da ponta de ala e dos guarda-corpos. E continuaremos monitorando, juntamente com a Defesa Civil Estadual, para garantir a segurança e a trafegabilidade na rodovia SE-100”, afirmou.

Foto: Ascom DER/SE