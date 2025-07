DER/SE emite mais de 11 mil passes livre no primeiro semestre de 2025

De janeiro a junho deste ano, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) emitiu 11.489 carteiras de Passe Livre no transporte intermunicipal do estado. Deste total, 6.624 são pessoas com deficiência (PCD) e 4.865 são beneficiários idosos, os quais têm assegurado, por lei, o direito de gratuidade nas linhas intermunicipais sem o comprometimento da renda.

Com o posto de atendimento situado no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) do Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), o Passe Livre também marca presença na caravana itinerante ‘Sergipe é aqui’, possibilitando acessibilidade aos usuários para garantir a emissão da carteira.

De acordo com a responsável pela emissão do Passe Livre, Nádia Valéria Campos, aproximadamente 500 carteiras foram expedidas na ação governamental que já alcança 50 edições realizadas. “Muitas pessoas do interior têm dificuldade para se deslocar à capital sergipana, então, o ‘Sergipe é aqui’ é uma iniciativa que proporciona aos cidadãos não somente terem conhecimento da gratuidade como, também, já emitir o documento e garantir o passe livre no deslocamento entre os municípios sergipanos”, destaca.

Segundo o diretor de Transporte DER/SE, Everton Menezes, com o número de atendimento registrado no primeiro semestre de 2025, o sistema de transporte intermunicipal contabiliza mais de 80 mil beneficiários da gratuidade. “A concessão do benefício reitera o compromisso do Executivo Estadual no cumprimento do que prevê a legislação. Além disso, estamos sempre vigilantes, com a realização de vistorias e fiscalização constantes para que todos tenham acesso ao transporte de qualidade, seguro e que cumpre a lei. É importante destacar, ainda, que a gratuidade é, também, garantida ao deslocamento de servidores da carreira policial, guardas municipais e agentes de trânsito”, ressalta.

Passe livre

Destinado a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência, o passe livre no transporte intermunicipal garante o deslocamento dos usuários sem o comprometimento da renda. Assim, para ser beneficiário da gratuidade, o idoso com 65 anos ou mais pode realizar o agendamento através do Agenda Fácil ou se dirigir ao posto de atendimento do Ceac da Rodoviária Nova, munido dos documentos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovação de renda igual ou inferior a dois salários mínimos. No caso de solicitação realizada por terceiros (parentes ou cônjuge), é necessário levar uma foto 3×4 do beneficiário.

Já aqueles que possuem algum tipo de deficiência devem levar os documentos pessoais listados acima acrescidos do Cartão Nacional de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo.

Quanto aos servidores da carreira policial, guardas municipais e agentes de trânsito, a gratuidade no transporte intermunicipal é assegurada desde que estejam fardados ou mediante identificação funcional.

Foto: Ascom DER/SE