DER/SE emite mais de 270 passes livres em edições do ‘Sergipe é aqui’ no Alto Sertão

Nas edições do ‘Sergipe é aqui’ nos municípios de Canindé do São Francisco, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha e Poço Redondo, na região do Alto Sertão do estado, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) registrou 277 emissões de carteiras Passe Livre, que garante a gratuidade no transporte intermunicipal. No último ‘Sergipe é aqui’, que aconteceu na sexta-feira, dia 8, em Poço Redondo, foram 31 novos cadastrados realizados que garantirão o deslocamento de idosos e pessoas com deficiência entre as cidades sem o comprometimento da renda familiar.

Para o diretor de Transporte DER/SE, Everton Menezes, os números atestam o compromisso do Executivo Estadual no cumprimento do que prevê a legislação quanto ao transporte intermunicipal. “Estamos sempre vigilantes, com a realização de vistorias e fiscalização constantes para que todos tenham acesso ao transporte de qualidade, seguro e que cumpre a lei. É importante destacar, ainda, que a gratuidade é, também, garantida ao deslocamento de servidores da carreira policial, guardas municipais e agentes de trânsito”, ressaltou.

De acordo com a responsável pela emissão do Passe Livre, Nádia Valéria Campos, a realização da ação itinerante do Governo de Sergipe nos municípios possibilita o acesso ao direito de gratuidade. “Muita gente pode até ter o conhecimento, mas acaba não indo no posto do Ceac, em Aracaju, para realizar o cadastro. Então, o ‘Sergipe é aqui’, facilita bastante. Entre os seis municípios do Alto Sertão, Nossa Senhora da Glória foi onde tivemos o maior número de emissões, registrando um total de 82 novos passes livres. Em segundo lugar, temos Canindé do São Francisco, com 77 carteirinhas”, declarou.

Atenta às redes sociais, a agricultora Maria Vilma de Souza, moradora do assentamento Queimada Grande, aproveitou a oportunidade para garantir o transporte intermunicipal gratuito para o filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Aproveitei para ter esse direito para ele e economizar nas viagens a Aracaju, onde ele faz alguns atendimentos. Com essa gratuidade já dá para economizar um pouquinho mais, pois, agora, terei de pagar apenas a minha passagem e, assim, vai facilitar mais um pouco”, afirmou.

Desempregada para cuidar do filho que possui deficiência intelectual, Luciene Bispo dos Santos, moradora do assentamento Alto Bonito, em Poço Redondo, afirma que a economia será válida diante da necessidade de, a cada quinze dias, ir ao município para atendimentos clínicos. “Cada viagem para cidade era R$ 10 reais por dia, cada um, agora está R$ 12. Então, como essa carteirinha, teremos uma economia de metade, o que já vai ajudar para pagar alguma outra despesa. Vai ficar mais fácil”, destacou.

Foto: Ascom DER/SE