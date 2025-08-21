DER/SE informa a interdição parcial na Ponte que liga Aracaju/Barra a partir da próxima segunda-feira

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), em parceria com a Energisa, informa que haverá interdições parciais no trânsito na Ponte Construtor João Alves, que liga os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros.

As intervenções ocorrerão das 9h às 15h, a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, com previsão de conclusão no fim de setembro.

As obras são parte do plano de investimento da empresa distribuidora de energia para reforçar o sistema elétrico e garantir mais confiabilidade no serviço para os clientes da região.

Detalhes das interdições:

* Bloqueio parcial de uma das faixas: no sentido Barra dos Coqueiros/Aracaju.

* Interdição total da passarela e ciclovia: também no sentido Barra dos Coqueiros/Aracaju.

O trecho estará devidamente sinalizado. O DER/SE reforça aos condutores e pedestres a necessidade de atenção redobrada ao trafegar pela área, respeitando a velocidade informada nas placas de sinalização instaladas.

Com informações do DER/SE – foto: Secom/GS