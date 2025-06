DER/SE instala câmeras de videomonitoramento na Rodovia SE-200

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), por meio da Diretoria de Trânsito (DITRANS), instalou câmeras de videomonitoramento na rodovia Pedro de Medeiros Chaves (SE-200), no município de Propriá, sentido Telha. O início de fiscalização da via através dos novos equipamentos está previsto para o dia 3 de julho deste ano, marcando um avanço significativo na segurança e fluidez do tráfego na região. Estrategicamente posicionadas em um trecho crucial da Rodovia SE-200, rota de grande fluxo para o setor produtivo local e transporte intermunicipal, as câmeras possibilitarão auxiliar na identificação de veículos roubados, coibir infrações de trânsito, além de monitorar acidentes e oferecer um suporte mais rápido em emergências.

De acordo com o diretor de Trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, o videomonitoramento é uma ferramenta essencial para fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito, inibir comportamentos imprudentes e reduzir o número de acidentes. “Através da fiscalização feita por meio do Centro de Controle e Operações (CCO), que é o nosso controle de operações feito juntamente com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), conseguimos dar uma resposta mais rápida a qualquer ocorrência no local. Com a tecnologia utilizada, podemos identificar rapidamente qualquer anormalidade na via, seja um veículo parado indevidamente, um acidente ou mesmo situações que exijam a presença da polícia ou do socorro. Isso se traduz em mais agilidade no atendimento e, em última instância, na preservação de vidas”, destaca.

Dessa maneira, o órgão pede atenção à comunidade do município de Propriá e região, bem aos usuários da rodovia, quanto aos novos equipamentos e sinalização instalada, uma vez que o monitoramento está previsto para começar no mês de julho. É importante destacar que a medida visa contribuir significativamente para a trafegabilidade segura fluidez na região, beneficiando motoristas, pedestres e toda a cadeia produtiva que utiliza a rodovia.

Foto: Ascom/DER/SE