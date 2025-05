DER/SE PUBLICA LICITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO NA PONTE DO RIO VAZA-BARRIS, NA RODOVIA SE-170

O Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), publicou nesta sexta-feira (09), o aviso de licitação para a concorrência eletrônica de instalação de guarda-corpo metálico de proteção e de concreto sobre a ponte do Rio Vaza-Barris, localizada na rodovia SE-170, no trecho que liga os municípios de São Domingos e Lagarto. A publicação no Diário Oficial do Estado destaca que a sessão eletrônica para abertura das propostas está marcada para o dia 26 de junho deste ano, às 9h.

“A instalação desses guarda-corpos, tanto metálicos quanto de concreto, na ponte do Rio Vaza-Barris representa um avanço crucial para a segurança viária naquele trecho da SE-170. Essa medida preventiva é fundamental para proteger os motoristas e passageiros que trafegam diariamente entre São Domingos e Lagarto, minimizando os riscos de sinistros e garantindo uma travessia mais segura e protegida,” destacou o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque.

Com o valor estimado em R$ 1.270.535,59, a obra tem prazo de execução de 60 dias e vigência contratual de 150 dias. Os interessados em participar do processo licitatório devem acessar o edital completo disponível no site do DER/SE (www.der.se.gov.br/licitacoes ), bem como na plataforma Licitanet (www.licitanet.com.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (www.pncp.gov.br/app/editais).

Foto divulgação