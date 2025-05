DER/SE realiza programação diária de manutenção das rodovias estaduais

Em constante fiscalização e atendimento de solicitações efetuadas pela população, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), através da Diretoria de Operações (Diop), realiza uma programação diária de recuperação e conservação das rodovias estaduais. Para tanto, o estado possui cinco Gerências Executivas de Distritos Rodoviários Estaduais (GEDREs), cujas bases ficam sediadas nos municípios de Aracaju, Estância, Japaratuba, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, atendendo todas as regiões do território sergipano.

“Diariamente, realizamos as ações de limpeza de sarjetas, recuperação de erosões e a operações tapa-buraco, com objetivo de garantir o tráfego seguro de veículos em nossas rodovias. Algumas vezes, devido ao atendimento de alguma ocorrência em determinada localidade, fazemos um remanejamento de equipes para que possamos, de prontidão, recuperar alguma via que sofreu uma erosão, por exemplo. Mas, todos os dias, temos equipes do DER/SE presentes, ativas e atentas à manutenção da malha viária do nosso estado”, explicou o diretor da Diop, Vinícius Andrade.

Ainda segundo o diretor, a existência das cinco gerências possibilita a agilidade no atendimento de ocorrências em todo o estado. “Sergipe possui mais de cinco mil quilômetros de rodovias estaduais. A disponibilidade das gerências permite que o DER/SE possa deslocar uma equipe para o local para a análise de uma demanda que recebemos da população, o que é constante, especialmente com as redes sociais”, destacou Vinícius.

Para acompanhar a programação diária das equipes do DER/SE nas rodovias estaduais, basta acessar o site do órgão e conferir o planejamento.

Foto: Ascom DER