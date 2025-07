DER/SE utiliza cerca de 24 mil toneladas de asfalto na manutenção de vias estaduais

De janeiro a junho deste ano, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) utilizou 23.984 toneladas de asfalto nas rodovias estaduais e executou o serviço de roçagem em um total de 1.450Km de vias que atravessam o estado. O registro feito pela Diretoria de Operações (Diop) do órgão atesta o compromisso do Governo do Estado com a mobilidade e segurança viária nas estradas, proporcionando uma boa trafegabilidade aos condutores.

Com uma programação diária de recuperação e conservação das rodovias estaduais, a operação tapa buraco atende todo o estado a partir das bases das cinco Gerências Executivas de Distritos Rodoviários Estaduais (GEDREs), sediadas nos municípios de Aracaju, Estância, Japaratuba, Lagarto e Nossa Senhora da Glória. Além disso, há, também, o atendimento de demandas urgentes informadas pela população.

De acordo com o diretor de Operações do DER/SE, Vinícius Andrade, a execução dos serviços atende a uma logística que envolve deslocamento de equipes e retirada do material na usina de asfalto. “É um roteiro que realizamos com o objetivo de otimizar a realização dos serviços e atender às demandas que chegam, seja do pedido de um morador da região ou da própria necessidade atestada por nossas equipes. É um trabalho constante e que percebemos a grandiosidade ao contabilizar que são quase 24 mil toneladas de asfalto em seis meses na manutenção de nossas vias estaduais”, destacou.

Outros serviços importantes realizados pelo órgão para a manutenção das rodovias estaduais são a roçagem e a limpeza de dispositivos de drenagem. Este último, garante o bom escoamento da água da chuva e evita inundações, diante da remoção de resíduos, como folhas, galhos, lixo e sedimentos que podem obstruir a passagem da água.

Para acompanhar a programação diária das equipes do DER/SE nas rodovias estaduais basta acessar o site do órgão (www.der.se.gov) e conferir o planejamento.

Foto: Arthuro Paganini