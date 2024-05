Desavença entre vizinhos por conta de caminhão estacionado na porta termina com dois baleados

Uma discussão entre vizinhos e que teria sido motivada por um caminhão que estaria estacionado na frente da residência de um deles, terminou com dois homens baleados na noite desta segunda-feira (20), no Bairro Alto da Boa Vista, no município de Lagarto.

As informações são de que o homem foi tirar satisfações com o vizinho por causa do veículo estacionado na porta de sua residência e por conta disso, os ânimos alteraram e o individuou sacou de um revólver e fez vários disparos.

Segundo a PM, os tiros acabaram atingindo a vítima no braço, peito e na cabeça. Ainda segundo as informações, outro vizinho, que teria presenciado a cena, teria partido para cima do agressor, e também acabou sendo baleado na região do abdômen.

Em seguida, o suspeito de efetuar os disparos fugiu do local, tomando rumo ignorado.

As vítimas baleadas buscaram atendimento médico por meios próprios.

A Policia Militar realizou buscas na região em que o crime ocorreu com o apoio da Guarda Municipal, porém o suposto autor dos tiros não foi localizado.

Quem tiver informações que possa ajudar a localizar o autor dos disparos pode ligar para o 181.

