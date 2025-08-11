“Descubra Aracaju” movimentou o domingo de Dia dos Pais, em Aracaju

No último final de semana, o projeto permanente “Descubra Aracaju” foi realizado em duas edições: Mirando as Artes (sexta-feira, 08) e Praça Tobias Barreto (domingo, 10). A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

Na sexta-feira, 8, no Mirante da 13 de Julho, Isaac Borges e Sandyalê fizeram a animação do público. Além disso, também houve feira de Empreendedorismo da NG Eventos. Já no domingo, 10, a Praça Tobias Barreto ficou em festa com apresentações de Karaokê, Deni Rock e Raiz de 4.

“Os nossos eventos seguem mais fortes do que nunca. Especialmente neste domingo de dia dos pais pudemos contar com muitas famílias na Praça Tobias Barreto. É incentivo à economia e ao nosso turismo. Todos saem beneficiados. Isso sem falar do espaço que sempre é dado aos artistas locais”, disse Fábio Andrade, secretário do Turismo de Aracaju.

Deni Rock foi uma das atrações do domingo na Praça Tobias Barreto. “Participar desse projeto aqui para mim está sendo um prazer imenso. É na praça, é feira, aberto ao público, eu venho do interior, então, para mim está sendo bem legal participar disso aqui, me identifico bastante”, comentou o cantor.

Pausa na Edição Orla Pôr do Sol

O “Descubra Aracaju – Edição Orla Pôr do Sol” foi pausado temporariamente. O evento será retomado assim que forem finalizadas as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas no local. Com as melhorias que estão sendo feitas, o ponto turístico passará a oferecer um ambiente ainda mais aconchegante para todos os turistas.

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.

Foto: Ascom/Setur