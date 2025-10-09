“Descubra Aracaju” terá edição especial infantil no Parque da Sementeira

Além das edições tradicionais Mirando as Artes e Praça Tobias Barreto, o projeto Descubra Aracaju terá, neste fim de semana do Dia das Crianças, uma programação totalmente voltada para o público infantil. O Descubra Aracaju Infantil acontece nos dias 10 e 11 de outubro, a partir das 17h, no Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira.
Entre as atrações, estão o parque inflável gratuito, brincadeiras, Feirinha Kids da NG e apresentações musicais que vão animar a garotada. A programação conta, na sexta-feira, 10, com o Show de Bonecos Dançantes e a banda Jyngle. No sábado, 11, é a vez da Tia Carina Nascimento e do grupo Sol Kids subirem ao palco.
A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).
Confira a programação completa para o final de semana:
Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes
Sexta-feira, 10/10 – Mirante da 13 de Julho
18h – Tinho Marinho
20h – Isaac Borges
*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.
Descubra Aracaju – Edição Infantil
Sexta-feira, 10/10 – Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira)
18h – Show de Bonecos Dançantes
20h – Jyngle
*Feira Kids da NG, a partir das 17h.
Descubra Aracaju – Edição Infantil
Sábado, 11/10 – Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira)
18h – Tia Carina Nascimento
20h – Sol Kids
*Feira Kids da NG, a partir das 17h.
Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto
Domingo, 12/10 – Praça Tobias Barreto
16h30 – Karaokê
18h – DJ J.Kids
20h – Oliver Duo
Termo de Fomento
Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.
Ascom AAN