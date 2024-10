“Desengarrafa Barra”: Alberto construirá viaduto para melhorar trânsito

O acelerado crescimento da Barra dos Coqueiros impôs novos desafios à mobilidade urbana do município. Contudo, o atual prefeito e candidato à reeleição, Alberto Macedo (União Brasil), tem enfrentado essas questões com planejamento estratégico e obras que já trouxeram melhorias significativas à infraestrutura viária. Caso seja reeleito neste domingo, 6, ele pretende dar um passo largo com a construção de um viaduto – ação que faz parte do projeto “Desengarrafa Barra”.

Durante seu primeiro mandato, de 1989 a 1992, Alberto foi o responsável pela implantação do transporte coletivo e do sistema de táxi na Barra. Ao retornar à Prefeitura após 30 anos, ele tem, atualmente, implementado uma série de obras que aumentaram a fluidez e a segurança do trânsito no município.

Obras e avanços no 2º mandato

No seu atual mandato, Alberto construiu a Avenida Toureiro, reformou a Avenida Oceânica e pavimentou diversas ruas em áreas como o Centro, Olimar, Bairro Baixo, Prisco Viana, Marcelo Déda, Hildete Falcão, Andorinhas, Marivan, Portelinha, Capuã, Jatobá e Touro. Ele também implantou novos pontos de ônibus ecológicos.

“O crescimento da Barra trouxe problemas que as gestões anteriores ignoraram, resultando em engarrafamentos crescentes. Quando reassumi a Prefeitura, iniciamos uma mudança significativa na infraestrutura viária. E, se a população me conceder mais um voto de confiança, temos muito mais a realizar para continuar o desenvolvimento da Barra”, afirma Alberto.

Ônibus modernos

Além disso, o atual prefeito foi um dos responsáveis por um marco na mobilidade urbana da Barra e da Grande Aracaju. Alberto, juntamente com os prefeitos de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, fundou o Consórcio de Transporte Metropolitano, promoveu a licitação do transporte coletivo e formalizou contratos com empresas vencedoras.

Em breve, a população da Barra contará com um sistema de transporte coletivo que inclui ônibus novos, com ar-condicionado e Wi-Fi, além da reforma do terminal de ônibus pela gestão municipal.

Projeto do viaduto na rotatória

Se reeleito, Alberto tem como um dos seus principais projetos para a mobilidade urbana a construção de um viaduto amplo e moderno na rotatória de entrada da Barra dos Coqueiros. O equipamento faz parte do “Desengarrafa Barra” – grande projeto que irá resolver os problemas de engarrafamento no município com planejamento e sustentabilidade.

“Este viaduto representa um grande avanço para a Barra do presente e uma preparação para o futuro, com a expectativa de um aumento na população do nosso município devido à chegada de novos empreendimentos imobiliários. O viaduto vai desafogar o trânsito, garantindo que a nossa cidade continue a crescer de forma organizada”, destaca Alberto.

Mais projetos

Em um próximo mandato, o prefeito pretende implementar ainda novas vias ligando a sede da Barra a Atalaia Nova, estruturar a antiga Estrada do Barril, que conecta o Bairro Baixo a Atalaia Nova, e construir uma nova via ligando a Avenida Mangabeira ao Bairro Luar da Barra (Colorado).

“E não vamos parar por aí. Vamos implantar um aplicativo para o transporte público municipal via táxi, instalar bicicletários públicos e disponibilizar bicicletas para uso gratuito da população. Também planejamos um programa para oferecer a Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente a pessoas de baixa renda. Temos um plano abrangente para a mobilidade urbana, porque não basta apenas melhorar as vias; é preciso considerar o todo”, conclui Alberto.

Assessoria de Comunicação Alberto Macedo