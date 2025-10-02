DESENVOLVE E NOSSA SENHORA DAS DORES ASSINAM CONTRATO PARA ESTRUTURAÇÃO DA 1ª CIDADE INTELIGENTE DE SERGIPE

A Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores firmaram, nesta quarta-feira, 1º, um contrato para a estruturação da primeira Cidade Inteligente do estado. O projeto pioneiro prevê a modernização da iluminação pública, a implantação de soluções tecnológicas por meio da Internet das Coisas (IoT) e a instalação de usinas de energia solar, promovendo mais eficiência, sustentabilidade e qualidade de vida para a população.

É previsto um investimento entre R$ 10 e 12 milhões, com modelo de contratação que garante que a empresa vencedora da licitação será responsável por implantar e manter a estrutura.

O presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, parabeniza a gestão municipal pela iniciativa. “Por meio do Projeto Cidades Inteligentes, os municípios passarão a ter energia mais barata e renovável, Wi-Fi em escolas, postos de saúde e praças públicas, e também videomonitoramento, levando segurança pública. E Nossa Senhora das Dores é o primeiro município do estado a contratar a Agência de Desenvolvimento para estruturar uma PPP para a elaboração do projeto. Uma gestão inovadora com competência liderada pela prefeita, Ianna”, declarou.

Segundo a prefeita de Nossa Senhora das Dores, Ianna Porto, essa é uma iniciativa pioneira no estado e contará com apoio da Desenvolve-SE. “Somos o primeiro município sergipano a assinar esse contrato, a levar tecnologia, levar energia verde. Ou seja, vamos ser uma cidade que pode produzir a nossa própria energia limpa. A tecnologia avança, em parceria com a Desenvolve-SE, que é uma grande autarquia do nosso governo. A agência está de parabéns pelo projeto. Muito obrigada e vamos à frente, que Dores só tem a avançar”, afirmou.

O diretor de parcerias estratégicas da Desenvolve-SE, Bruno Sad, explicou os próximos passos, agora que a prefeitura assinou o contrato. “Faremos agora uma reunião para definir o plano de trabalho e em 45 dias teremos todo o diagnóstico, o mapeamento das necessidades específicas de Nossa Senhora das Dores. Em seis meses, já iniciaremos a execução do processo licitatório. Acredito que o projeto vai ser um sucesso, com certeza”, adiantou.

Cronograma

O cronograma do projeto contempla etapas, desde o planejamento inicial até a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. Na primeira etapa, será elaborado um plano de trabalho detalhado com metas e estruturação inicial. Em seguida, serão coletados e validados dados sobre iluminação, uso de internet, consumo de energia e aspectos econômicos e regulatórios. Depois, será realizado um estudo de viabilidade técnica, econômica e jurídica.

Com base nesse estudo, serão preparados os documentos para o processo de licitação, que poderão passar por consulta e audiência pública para validação junto à comunidade. Após os ajustes finais, ocorrerá o processo licitatório e, por fim, a formalização do contrato, dando início à implementação do projeto de Cidade Inteligente.

Foto: Ascom/Desenvolve-SE