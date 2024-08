Desespero leva prefeito a criar fake news no município de Propiá

Mais uma vez o prefeito Valberto de Lima, candidato a reeleição, vendo suas pretenções de se manter no cargo indo de ladeira abaixo, como vem demonstrando as pesquisas de intenção de votos, pega uma fala fora de contexto do discurso do candidato a prefeito Luciano de Menininha e cria mais uma fake news.

Basta assistir o vídeo para perceber que em nenhum momento o candidato ameaça a pessoa do prefeito, apenas se reporta as suas atitudes.

Veja o que disse Luciano: “Fale das coisas que eu administro. Estão entrando no meu lado pessoal. Se eu for entrar no lado pessoal desse Doutor, eu acabo com vida dele. Mas a vida dele não me interessa”, disse o candidato.

Agora o que eles produziram: “Esse doutorzinho aí eu acabo com a vida dele”, fala fora do contexto, buscando deixar transparecer que ouve ameaças.

Como mentira tem pernas curtas, com certeza até o final da campanha se continuar assim, Valberto não vai conseguir dá nem mais um passo.

O candidato Luciano tem prezado em não entrar na vida pessoal de ninguém, por entender que o momento é para discutir e debater propostas para tirar a cidade de Propriá do marasmo que tem vivido os últimos anos sem nenhuma perspectiva de futuro.

Assessoria do candidato Luciano de Menininha