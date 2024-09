Desligamento programado: clientes precisam atualizar cadastro para receber aviso

Cadastro pode ser atualizado nos canais digitais

A Energisa Sergipe realiza obras e manutenções na rede elétrica de forma contínua com o objetivo de garantir o fornecimento de energia de qualidade nos 63 municípios de atuação da distribuidora. No período de janeiro a agosto deste ano, já foram realizadas 1.982 obras de melhorias e expansão da rede elétrica nos municípios sergipanos.

O coordenador de Obras da Energisa em Sergipe, Antônio Cleverton, explica que a Energisa utiliza alternativas, a exemplo do mega jumper e equipes de linha viva, para que o serviço seja realizado sem o desligamento da rede elétrica. Em situações em que não é possível utilizar essas técnicas e equipamentos, é necessário realizar o desligamento da rede de forma programada para que manutenção preventiva ou obra de melhoria da rede seja realizada com segurança.

“Esse desligamento traz benefícios para região em que o serviço está sendo executado. Antes de realizar esse desligamento, a distribuidora informa com antecedência para que os clientes possam se programar para esse período que ficarão sem energia. Para receber esse aviso, é importante manter o cadastro sempre atualizado junto à concessionária”, afirma Antônio.

Os clientes são comunicados com antecedência de 72 horas por meio de avisos em rádios, carros de som, cartas, envio de SMS e WhatsApp. Nos avisos, são informadas as regiões que receberão a melhoria, a hora de início e previsão de finalização do serviço, que pode retornar antes do previsto.

“É muito importante que o cliente mantenha o cadastro sempre atualizado para que eles possam receber as comunicações. Desde o início do ano, o aviso também tem sido realizado pelo WhatsApp, mas é preciso ter o número atualizado junto à distribuidora. Essa atualização pode ser realizada de forma rápida pelos canais digitais da Energisa”, orienta Antônio.

