Desligamento programado: saiba como receber os avisos com antecedência

Você sabe o que é o desligamento programado? Com o objetivo de realizar melhorias na rede elétrica, em algumas situações é necessário realizar o desligamento da rede elétrica com aviso prévio para que o serviço, que pode ser uma obra ou manutenção preventiva, possa ser realizado com segurança. Para receber esses avisos, a Energisa Sergipe orienta que os consumidores atualizem os dados cadastrais.

Os clientes residenciais são avisados sobre o desligamento programado por meio de rádios locais, via SMS ou e-mail. Além disso, o cliente também pode consultar os avisos de desligamento no site https://www.energisa.com.br. A atualização dos dados pode ser realizada sem sair de casa pelo Aplicativo Energisa On ou no endereço gisa.energisa.com.br.

As principais melhorias realizadas na rede durante o desligamento programado são: inspeções técnicas, troca de cabos e equipamentos, substituição de postes, extensão da rede, obras de ampliação e podas de árvores que estejam próximas aos cabos de energia. A previsão de investimentos em obras para Sergipe é cerca de R$90 milhões em obras de melhorias da rede elétrica.

“Para realizar essas obras são usadas tecnologias para que não ocorra o desligamento da rede elétrica, a exemplo do mega jamper, equipamento instalado de forma temporária na rede com o objetivo de manter o fornecimento de energia. Também são utilizadas equipes treinadas para atuarem com a linha energizada sem a interrupção do sistema. O objetivo é realizar a melhoria sem transtornos para os clientes”, explica o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss.

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas