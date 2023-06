Deslizamento de terra atinge condomínio em São Cristóvão

Um deslizamento de terra atingiu na manhã desta quarta-feira (07), o último bloco de um prédio localizado em um condomínio no Conjunto Madre Paulina, no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão.

A prefeitura informou que o bloco atingido e três residências localizadas na parte superior da encosta foram isolados e foram retirados os moradores dos dois locais.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e Defesa Civil de São Cristóvão estiveram no local, e fizeram isolamento do bloco, retirando temporariamente os moradores do local como medida preventiva.

Em nota, a prefeitura informou que “a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) também esteve no local e orientou os moradores sobre o Aluguel Social disponibilizado pela Prefeitura. As equipes seguem no local à disposição das famílias afetadas”.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta quarta é de tempo nublado com chuva durante todo o dia.

Foto: Defesa Civil de São Cristóvão