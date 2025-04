Deso adere a tecnologia para reduzir custos e acelerar construção de obras

Com o intuito de modernizar o planejamento e execução de obras, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) promoveu na última quarta-feira, 23, um evento de apresentação e esclarecimento de dúvidas sobre a tecnologia Building Information Modeling (BIM – em português, “Modelagem da Informação da Construção”). A introdução ao sistema reuniu diretores executivos, gestores e colaboradores da Companhia, além de representantes do Governo de Sergipe e da empresa Deskgraphics Consulting.

Na prática, a metodologia de trabalho BIM permite reduzir custos, aumentar a precisão das ações e diminuir o tempo de entrega de empreendimentos. A plataforma reúne uma série de softwares especializados que contribuem para o planejamento, execução e avaliação de obras. Nela, é possível visualizar de forma tridimensional e minuciosa informações detalhadas de equipamentos, sistemas e itens de infraestrutura física.

A apresentação do BIM marca os primeiros passos para a implementação do sistema, a ser introduzido gradualmente no estado a partir deste ano, conforme o Decreto 368/2023. Na avaliação do diretor-presidente da Deso, Luciano Goes Paul, o uso da metodologia representa um momento de transformação e um passo histórico para a modernização tecnológica da corporação.

“O governador Fábio Mitidieri lançou essa política pública de estado, e nos aliamos integralmente a ela. Com o BIM, teremos maior controle dos nossos projetos, orçamentos mais fieis, prevenção de retrabalhos e um enorme ganho na gestão de informações técnicas. Nosso objetivo é utilizar a tecnologia a serviço da eficiência pública. O futuro que queremos começa agora, com planejamento, colaboração e tecnologia”, destacou.

Para a secretária executiva da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Infraestrutura (Sedurbi), Ana Cristina Prado Dias, o BIM é muito mais do que só um conjunto de softwares para elaboração de projetos. “Ele está ligado à gestão de um empreendimento, é uma mudança de cultura. Isso não acontece de forma instantânea. Estamos em um momento crucial para conhecermos mais sobre a plataforma e explorarmos seus benefícios”, frisou.

Melhorias

Uma das principais vantagens do BIM é a possibilidade de criação, utilização, atualização e compartilhamento de modelos digitais em construção colaborativa, viabilizando uma atuação unificada entre todos os envolvidos. Os dados e informações são compartilhados em um modelo centralizado durante toda a vida de um ativo – como uma estação de tratamento de água, por exemplo. Com isso, as ações se tornam mais eficientes e assertivas.

O superintendente de Expansão da Deso, José Gabriel Almeida Campos, fez um paralelo entre a utilização do BIM e a digitalização dos procedimentos envolvendo obras públicas, realizado há cerca de 30 anos. “Antes, os projetos eram feitos em papel, e depois passaram a ser executados em programas de computador. Agora, temos a chance de não só visualizar os projetos de forma tridimensional, mas de inserir uma série de atributos que vão ser fundamentais para o desenvolvimento de empreendimentos”, explicou.

A mudança também trará melhorias nos serviços prestados pela Deso à população. “Com menos erros de projeto, causam-se menos problemas em determinadas edificações, minimizando eventuais prejuízos às pessoas. O BIM ajuda você a estar mais próximo da precisão e prever erros, com um impacto menor para a população”, sublinhou o coordenador de projetos da Deskgraphics Consulting, Ulisses Muzy.

