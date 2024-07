Deso amplia a rede de esgotamento sanitário no município de Simão Dias

Investimento inicial é de R$ 35 milhões e vai beneficiar 7 mil residências

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está promovendo avanços na obra de expansão da rede de esgotamento sanitário de Simão Dias, município do centro sul do estado. Até o momento, foram instalados 27.352 metros de rede coletora de esgoto – equivalente a 27 quilômetros. Além disso, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do sistema e três Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) estão em fase final de execução.

O empreendimento, dividido em duas etapas, tem investimento de R$ 35.536.429,68 na primeira fase, e vai beneficiar diretamente 7 mil residências. Ao final da primeira etapa, que tem término previsto para o último trimestre deste ano, terão sido instalados 27,5 quilômetros de rede coletora, uma ETE e quatro EEEs. Já na segunda fase da obra, serão construídas cinco EEEs e implantados 50 quilômetros de rede.

De acordo com o engenheiro civil da Gerência de Obras (GOB) da Deso, Paulo Amado, a extensão final da rede da infraestrutura sanitária será de cerca de 80 quilômetros. “O objetivo dessa ação estruturante é que os efluentes domésticos sejam adequadamente coletados e tratados, de forma a evitar que o esgoto seja despejado na natureza, impactando negativamente o meio ambiente”, explicou.

População atendida

Para minimizar os transtornos do empreendimento aos moradores de Simão Dias, a empresa tem ouvido continuamente a população e atuado junto à empreiteira que conduz as obras para solucionar, de modo célere, reclamações decorrentes dos serviços executados. “Nós fornecemos informações sobre localização de redes existentes, pedimos reparos simples, e solicitamos manutenção imediata em alguns casos”, afirmou o coordenador de atendimento da unidade comercial da Deso em Simão Dias, Palmiro Carlos de Souza.

Foto: Ascom Deso