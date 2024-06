Deso amplia abastecimento de água do bairro Sebastião Lopes, em Nossa Senhora da Glória

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) colocou em funcionamento uma nova linha tronco, com uma extensão de rede de dois quilômetros, que vai permitir aumentar a oferta de água na região oeste da sede do município de Nossa Senhora da Glória, contemplando cerca de 1.600 moradores que residem no bairro Sebastião Lopes da Silva, zona de expansão da cidade.

Segundo o gerente de Produção e Distribuição da Regional Sertão da Deso, Raulkiony Mota Santana, essa é a primeira intervenção para colocar em operação as novas redes de distribuição implantadas pela sede do município de Nossa Senhora da Glória. “O bairro Sebastião Lopes foi o primeiro bairro beneficiado pela intervenção para colocar em operação as novas redes de distribuição espalhadas pela cidade. Esta ação vai permitir a criação de três novos pontos de alimentação na rede de distribuição da região, atendendo a demanda por água na localidade do abastecimento no bairro”, disse.

Para a professora Fabiana Torres Farias, moradora do bairro, a demanda por água na comunidade já estava superando a oferta, e a ação da Deso vai possibilitar mais água nas torneiras das residências. “A oferta da água já estava sendo superada pelo consumo das residências na comunidade. Esse investimento da Deso vem em um momento importante, o que garante água nas torneiras de quem vive aqui”, afirmou.

Novas redes de distribuição

São mais de 24 quilômetros de novas redes de distribuição de água, com grandes diâmetros, que estão sendo implantadas na sede do município de Nossa Senhora da Glória, no momento. A obra está em andamento e vai promover o aumento da vazão na cidade. Após a conclusão e ativação desse novo sistema, haverá melhorias no abastecimento para a população de diversos bairros, com o aumento da oferta de água para essas localidades.

De acordo com o coordenador de Distribuição Sertão da Deso, João Antônio Lima de Santana, o objetivo da companhia é melhorar o abastecimento e equalizar a oferta de água na sede do município. “A Deso vem fazendo uma série de investimentos para aumentar a oferta de água em diversos municípios, e Nossa Senhora da Glória é um exemplo, e o nosso propósito é garantir mais água tratada nas residências dos nossos usuários”, colocou.

