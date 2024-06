Deso amplia o abastecimento água em Nossa Senhora da Glória

A ação beneficia mais de 4.800 moradores do bairro Joviano Barbosa

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a obra que interliga o bairro Joviano Barbosa e os loteamentos Arthur Dias e São Gabriel, em Nossa Senhora da Glória, à nova rede de abastecimento do município, aumentando o fluxo de água para a comunidade, com a implantação de mais de quatro quilômetros de rede. Com essa ação, cerca 1.200 residências foram contempladas, beneficiando mais de 4.800 pessoas residentes na região.

De acordo com o gerente de Produção e Distribuição da Regional Sertão da Deso, Raulkiony Mota Santana, a ampliação da rede vai garantir mais segurança hídrica para a comunidade. “Mais uma etapa de implantação de novas redes de distribuição de água foi concluída. Com esse investimento da Deso, os moradores do Joviano Barbosa vão ter a garantia de maior estabilidade no fornecimento de água para a região”, afirmou.

Para a estudante Flaviane Santos, moradora do loteamento Arthur Dias, a ação da Deso é importante para garantir água nas torneiras de quem mora na localidade. “É preciso fazer esses investimentos para garantir água nas torneiras da população, pois a cidade cresce, a demanda aumenta e é preciso acompanhar com ações para atender essa realidade. A Deso está de parabéns por esse investimento que vai possibilitar mais água a disposição de quem vive aqui no Arthur Dias”, falou.

Nova linha tronco

A Deso colocou em operação uma nova linha tronco de 150 milímetros, além de adicionar mais dois novos pontos de distribuição na região, um de 100 milímetros e o outro de 60 milímetros.

Segundo o coordenador de Distribuição Sertão da Deso, João Antônio Lima de Santana, essa ação faz parte da estratégia da Deso em realizar a interligação das regiões da cidade com as novas redes implantadas na sede do município. “Realizamos mais uma intervenção para colocar em operação as novas redes implantadas na sede do município de Nossa Senhora da Glória. Dessa vez, a região contemplada foi o bairro Joviano Barbosa, contemplando os loteamentos Arthur Dias e São Gabriel. Essas melhorias proporcionam melhores condições de abastecimento para todos que moram na localidade”, disse.

