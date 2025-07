Deso amplia captação de água e reforça abastecimento no povoado Jenipado

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está realizando importantes intervenções no sistema de captação de água do povoado Jenipapo, localizado no município de Lagarto, no sul sergipano, com o objetivo de garantir maior segurança hídrica à população. Atualmente, o fornecimento de água da comunidade depende de uma surgência no riacho da Taboca, uma manancial natural vulnerável à turbidez provocada por enchentes e à escassez nos períodos de estiagem.

Para reverter esse cenário de instabilidade, a companhia está investindo em duas frentes: a perfuração de um poço tubular profundo, com profundidade estimada entre 120 e 150 metros e vazão superior a 10 mil litros por hora, e a aquisição de um poço particular já perfurado, cuja vazão é de aproximadamente 12 mil litros por hora.

Somados, os dois sistemas devem providenciar uma vazão de aproximadamente 25 mil litros por hora, volume suficiente para abastecer com qualidade e regularidade todo o povoado. Os poços já passaram por testes técnicos que comprovaram a vazão esperada e a qualidade da água, dentro dos padrões exigidos pela legislação para consumo humano.

De acordo com o presidente da Deso, Luciano Goes, a iniciativa representa um compromisso direto com as comunidades que mais precisam. “O povoado Jenipapo é um exemplo do nosso esforço em levar segurança hídrica a regiões que historicamente enfrentam instabilidades no abastecimento. Estamos investindo em soluções técnicas duradouras, que respeitam as particularidades locais e garantem água de qualidade todos os dias”, afirma.

Segundo o gerente de Pesquisa e Exploração de Mananciais Subterrâneos (GPMS), Mike Batista, a ação é de suma importância para o desenvolvimento do povoado. “A GPMS tem atuado de forma estratégica para aumentar a oferta hídrica no local, cujo histórico é de complicações no segmento, seja por excesso de chuvas e turbidez, seja por escassez em períodos de estiagem. Estes poços serão de grande valia para o abastecimento contínuo e de qualidade para a população”, explica.

A ação faz parte de um plano estruturado de melhorias no abastecimento das áreas rurais do estado, com foco na segurança operacional e na garantia do direito à água. As obras seguem em ritmo acelerado e fazem parte de um esforço contínuo para modernizar a infraestrutura hídrica de Sergipe, reforçando o compromisso da companhia com o desenvolvimento regional e o bem-estar das populações atendidas.