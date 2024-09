Deso amplia e substitui rede de abastecimento de água em Pirambu

A ação beneficiou mais 800 pessoas que residem na localidade

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a ampliação de 96 metros e a substituição de 600 metros da rede de abastecimento de água que atende ao Povoado Marimbondo, no município de Pirambu, no leste do estado. Ao todo, mais de 200 residências foram beneficiadas, contemplando mais de 800 pessoas que vivem na comunidade, e passam a conviver com segurança hídrica, com o aumento da pressão na distribuição de rede.

O gerente regional de produção e distribuição da regional norte da Deso, Elder Bomfim Travassos Lima, destacou a ação da empresa para a garantia do abastecimento de água no povoado. “Com essa ação que a companhia realizou no Povoado Marimbondo, a estimativa é que nos próximos anos a população que vive na localidade tenha acesso regular a água. O investimento já foi pensando no crescimento populacional da comunidade, e isso demonstra o compromisso da Deso com os sergipanos, possibilitando melhoria na qualidade de vida”, afirmou.

Para o trabalhador rural Ronaldo Santana, morador do povoado, a ação foi fundamental para a comunidade. “O nosso povoado estava com o abastecimento comprometido, onde a água não estava chegando regularmente, mas depois que a Deso realizou o procedimento, ampliou a rede e fez a troca da tubulação, sentimos a normalidade no abastecimento de água para todos que moram nessa região”, afirmou.

Loteamento Canaã

Dando continuidade às ações no município de Pirambu, a Deso realizou também, a implantação de 206 metros de nova rede de distribuição de água, com tubulação de 60 milímetros, no Loteamento Canaã. De acordo com informações da regional que atende o município, os serviços terão continuidade para levar melhorias para outros pontos e garantir água nas torneiras dos moradores.

ASN – foto ascom Deso