Deso amplia rede de água em Nossa Senhora Aparecida

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou duas extensões na rede de distribuição de água no município de Nossa Senhora Aparecida, agreste de Sergipe. A ação aconteceu nas proximidades da cidade, no trevo de acesso a São Miguel do Aleixo, com 1.280 metros, e a segunda na saída da rota de acesso a Ribeirópolis, 910 metros, totalizando 2.190 metros de novas tubulações que garantem água tratada nas residências das pessoas que moram na localidade.

O coordenador de Distribuição Sertão da Deso, João Antônio Lima de Santana, destacou a importância da ação para reforçar e levar mais água às famílias que residem na região. “O objetivo da Deso é que todo sergipano tenha segurança hídrica, por isso, a empresa tem feito investimentos para garantir que esse bem precioso para a subsistência, que é a água tratada e encanada, chegue nas torneiras das residências”, destacou.

Segurança hídrica

A Deso está realizando diversos investimentos em Sergipe para levar água tratada e encanada a mais localidades, com expansão das redes de abastecimento e iniciativas que promovem o aumento da oferta do recurso hídrico e assim garantir a segurança à população.

Foto ascom Deso