Deso amplia rede de abastecimento e garante água potável em Tomar do Geru

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza a ampliação da rede de abastecimento de água do município de Tomar do Geru, no sul do estado, para atender ao povoado Campo Grande. Ao final, a intervenção da empresa na comunidade vai expandir 460 metros do sistema de distribuição hídrica, assegurando o acesso à água potável à população local.

Serão aproximadamente 200 imóveis contemplados pela ação da Deso, segundo o gerente de Operação e Produção da Regional Sul (GRSU) da companhia, Sérgio Dias. “A rede abastece os municípios de Umbaúba, Itabaianinha e Tomar do Geru, mas faltava um pequeno trecho para atender também o povoado Campo Grande. Agora, os moradores do local terão água tratada nas torneiras”, afirmou.

Ainda de acordo com Sérgio Dias, a iniciativa da companhia é reflexo do compromisso da empresa com as metas de abastecimento do Marco Legal do Saneamento, que determina a universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Após a conclusão do aumento da infraestrutura hídrica, a Deso irá realizar a venda e instalação de ligações de água, que têm preço menor e condições especiais para pessoas de baixa renda.

Sul sergipano

A expansão do sistema de distribuição em Tomar do Geru é parte do trabalho da Deso no sul de Sergipe. Entre março de 2023 e junho de 2024, as ampliações de rede realizadas nos municípios da região somaram 23.630 metros, o equivalente a 23 quilômetros.

Foto Ascom Deso