Deso amplia uso de sistema tecnológico que otimiza serviços e atendimento à população

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está expandindo o uso do Sistema de Geoinformação (SigDeso), plataforma de informações inventariante que mapeia a infraestrutura da corporação e realiza análise geográfica, dentro da estrutura da empresa. A Superintendência de Esgoto (Sues) é a mais nova recém-usuária direta da plataforma, que contribui para aprimorar a eficiência de serviços e o atendimento à população.

O técnico em edificações da superintendência, Washington Luiz de Santana Santos, disse que na prática, o instrumento permitirá à Sues ter ciência, por exemplo, do quantitativo de rede de esgotamento sanitário, poços de visita (bueiros), e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) da companhia. “Essa tecnologia vai nos ajudar a entender a viabilidade de futuras redes, conhecendo o que já temos hoje no estado”, explicou.

O efeito disso é, também, uma melhora no atendimento aos clientes da companhia, conforme explicou o coordenador de Desempenho Operacional dos Sistemas Regionais (SUSR) da Deso, Edson Bastos. “Com a visão integrada viabilizada pelo SigDeso, começa-se a utilizar esses dados para atender melhor aos usuários existentes e também aos novos, já que com os mapas interativos é possível avaliar melhor e mais rápido as demandas de esgoto dos empreendimentos”, expôs.

Tecnologia

Além da Superintendência de Esgoto, outros setores da empresa já fazem uso da plataforma, a exemplo da Gerência de Produção e Distribuição da Regional Sertão da Deso e da Gerência de Controle de Perdas dos Sistemas Regionais. De acordo com Edson, a corporação também tem se beneficiado dos recursos do sistema indiretamente, com impactos positivos à população.

“Assessoria Técnica Comercial Financeira, Gerência de Meio Ambiente, Coordenação de Licenciamento Ambiental, Gerência de Topografia e Regularização Fundiária, Superintendência Jurídica: todas recebem relatórios e produtos elaborados com dados do SigDeso, dentro dos protocolos e processos da corporação”, ressaltou.

ASN – foto ascom Deso