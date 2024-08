Deso ampliará rede de distribuição de água em Santa Rosa de Lima

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) ampliará a rede de abastecimento de água do município de Santa Rosa de Lima, no leste do estado, por meio da substituição de parte da infraestrutura de distribuição já existente e de incremento ao sistema. Serão 2.798 metros (cerca de 2,8 quilômetros) de rede, instaladas na sede da cidade. O valor de investimento é de R$ 497.412,47.

A intervenção da empresa viabilizará o uso adequado do reservatório elevado (REL) construído pela Deso na sede do município e tem o intuito de assegurar maior acesso à água potável na região. “Isso diminuirá os casos de desabastecimento vivenciados pela população local, pois, com o equipamento de armazenamento, aumentaremos a disponibilidade de água potável aos moradores. O REL tem capacidade para 300 metros cúbicos (300 mil litros)”, detalhou o gerente de Execução de Obras (GEOB) da companhia, Jorge Inácio Rocha Oliveira.

A função do reservatório elevado é, além de armazenar água potável, distribuí-la por meio da gravidade. Há também benefícios para a própria rede de abastecimento e à população, conforme o gerente de Produção e Distribuição da Regional Centro-Oeste (GRCO), Jilberto Rodrigues de Oliveira Júnior. “O bombeamento feito diretamente na distribuição criava zonas de alta pressão e aumentava os riscos de rompimentos, afetando negativamente o acesso à água”, destacou.

População

Prevista para ter início nesta semana, a ampliação da rede de Santa Rosa de Lima contará com atuação constante da Deso para minimizar inconvenientes e transtornos à população, segundo contou Jorge Inácio. “Quando realizarmos aberturas no solo de uma rua, trabalharemos para recuperá-la antes de passarmos a outra via, a fim de evitar interdições extensas e diminuir os transtornos aos moradores”, frisou.

Foto ascom Deso