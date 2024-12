Deso anuncia execução de obra em Divina Pastora durante o ‘Sergipe é aqui’

Durante a realização da 37ª edição do ‘Sergipe é aqui’, realizada no município de Divina Pastora, leste sergipano, nesta quinta-feira, 5, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) anunciou o andamento da execução das obras do reservatório da cidade, com capacidade de 300 metros cúbicos e com previsão de entrega para março de 2025. Na ocasião, também foi anunciada a implantação de uma linha de distribuição de 1.259 metros, um investimento de R$ 1,5 milhão, garantindo o aumento da oferta de água e melhoria do abastecimento no município.

“São com esses anúncios feitos durante o ‘Sergipe é aqui’, em Divina Pastora, que a Deso vem trazendo melhorias a população do município, melhorando o abastecimento de água e a qualidade de vida da população”, destacou o diretor-presidente da Deso, Luciano Goes. “Além dos anúncios, a Deso, não diferente de outras edições do programa, disponibiliza para a população do município seu serviço de tarifa social, de negociação, distribuição de mudas, além do serviço de meio ambiente, voltados a atender as necessidades da população”, completou o gestor.

Para a professora Cledja Maria Sandra de Jesus, foi muito satisfatório o atendimento da unidade móvel da Deso. “A empresa está de parabéns com o atendimento móvel para a população, um serviço impecável, com um atendente muito educado e disposto a dar solução às nossas demandas. Gostei e saí bastante satisfeita com a recepção para o encaminhamento da minha questão”, afirmou.

Serviços

Além dos anúncios feitos pela Deso e pelo Governo de Sergipe, a companhia também levou os programas ambientais e educativos, como o projeto ‘Deso mais Verde’, que consiste na distribuição de mudas, com o objetivo de contribuir com a promoção do aumento da cobertura verde no Estado de Sergipe.

A dona de casa Larissa dos Santos elogiou a iniciativa da Deso em fazer a distribuição de mudas. “Esse é um projeto lindo, a Deso está de parabéns, pois diante da realidade em que estamos vivendo de destruição da natureza, é satisfatório encontrar iniciativas como essas que instigam o plantio de mudas, e assim, vai contribuindo para a preservação da natureza e aumentando as áreas verdes”, frisou.

Outra ação presente durante do evento foi o programa Deso Ambiental, que consiste em palestras e oficinas de educação ambiental para diversos públicos, com atividades lúdicas e jogos interativos, além do projeto ‘Livro Liberdade para a Alma’, que consiste na doação de livros para a população, além também de receber títulos em doação para serem repassados a outros leitores.

De acordo com o educador social Almir Rodrigues Alves, o ‘Deso Ambiental’ traz informações essenciais para a compreensão da importância da preservação do meio ambiente. “Esse projeto é muito importante, pois compartilha conhecimentos que possibilitam o despertar da consciência, diante da necessidade da preservação do meio ambiente e do cuidado com a natureza. Essa realmente é uma iniciativa de grande valia para as nossas crianças e jovens”, ressaltou.

Fonte e foto ascom Deso