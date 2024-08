DESO ANUNCIA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CIDADES DE ITABAIANA E NOSSA SENHORA DAS DORES

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa nesta quarta-feira (20), que está sendo realizadas paradas programadas de abastecimento de água em Itabaiana e Nossa Senhora das Dores, para manutenções corretivas emergenciais.

A Deso informa ainda que em Itabaiana, as localidades são: povoados São José, Forno, Lagoa do Forno, Mangabeira e Gandu I. Os serviços devem ser concluídos às 14h.

Já no município de Dores será no Povoado Ascenso. A previsão é para as 18h.

A empresa explicou ainda que a água deve retornar gradualmente às residências.

Em casos de emergência e de solicitação de serviços, a companhia disponibiliza o contato por meio dos telefones 4020-0195 ou 0800 079 0195, com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.