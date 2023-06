Deso anuncia parada de abastecimento em locais da capital e interior

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou nesta quinta-feira (22) que irá interromper o abastecimento de água em diversas localidades, em Aracaju e no interior do estado.

Além da capital, os municípios de Neópolis, Areia Branca, Carira, Itabaiana e Barra dos Coqueiros sofrerão paradas nos serviços.

As interrupções se devem a manutenções corretivas emergenciais nas redes e poços. Em Neópolis, a paralisação deve ocorrer nas ruas Leôncio Barreto e João Alves e na travessa João Alves. A previsão de finalização dos reparos é às 17h.

Já em Carira, todo o município sofrerá comprometimento no sistema, em virtude da troca do transformador que alimenta a estação de bombeamento. A conclusão do serviço está prevista para após as 17h.

Em Areia Branca, a parada ocorrerá no Povoado Pedrinhas. Para atender à população, foram implantadas manobras no abastecimento que poderão durar 48 horas, com previsão de normalização na segunda-feira, 26, após as 17h.

Também em Areia Branca, nos demais territórios, haverá suspensão do fornecimento em razão da manutenção da concessionária de energia elétrica na Estação de Tratamento. O mesmo ocorre no município de Itabaiana. A interrupção acontece das 9h às 18h. A previsão para restabelecimento gradativo do abastecimento ocorrerá depois da correção da concessionária Energisa, após as 18h.

Em Aracaju, a parada acontece no bairro Santo Antônio, com retorno do serviço às 12h. O mesmo acontece na Barra dos Coqueiros, no bairro Atalaia Nova. A previsão de retorno é para o mesmo horário.

Foto ascom Deso