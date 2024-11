Deso assegura proteção e privacidade de dados pessoais de usuários

Em consonância às regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) adota medidas de segurança que garantem a proteção e a privacidade das informações de seus usuários. São dados como nome, RG, CPF, data de nascimento e endereço, utilizados pela empresa para prestar serviços com mais eficiência, agilidade, assertividade, armazenados e preservados adequadamente.

A política de segurança informacional da companhia conta com medidas abrangentes que incluem bancos de informação seguros, firewalls eficientes – tecnologia de controle de tráfego de rede – e sistemas de segurança ativos. “Isso garante a proteção dos dados dos clientes e a integridade de nossas operações”, afirmou o gerente de Tecnologia da Informação (GTIC) da Deso, Luciano Macedo.

Ele explicou que as informações asseguram atendimento personalizado e eficiente, e ajudam a Deso a compreender melhor as necessidades do cliente, oferecer soluções adequadas e melhorar a experiência geral com os serviços. Além disso, os detalhes são essenciais para manter a segurança, a verificação de identidade e a proteção contra fraudes. “Assim, ao fornecer mais dados, o cliente se beneficia de um serviço mais seguro, eficiente e apropriado ao que precisa”, frisou Luciano.

Controle

A Deso oferece aos usuários, ainda, o controle sobre seus dados pessoais, conforme determina a LGPD. É possível solicitar à empresa a remoção parcial de informações pessoais dos registros da companhia, direito explicitado no processo de cadastro e nas políticas de privacidade da corporação, disponíveis no site da Deso. “Analisaremos e processaremos o pedido de acordo com as políticas de privacidade e regulamentações aplicáveis, garantindo que os dados sejam removidos de maneira segura”, contou o gerente.

A solicitação pode ser feita por meio do número telefônico temporário (79) 3142-1095. Os clientes também podem entrar em contato com a Deso utilizando os canais digitais Agência Virtual e WhatsApp (79 3142-3000), ou indo à unidade de atendimento presencial mais próxima (clique aqui e confira mais detalhes sobre as agências).

Compromisso

De acordo com Luciano, o cuidado com os dados dos clientes reflete os valores da empresa ao demonstrar transparência, ética e respeito pela privacidade, contribuindo à responsabilidade social. “Isso é importante porque fortalece a confiança dos clientes, assegura conformidade legal e previne violações. Assim, investir na proteção da informação é imprescindível para manter uma relação sólida e de confiança com os nossos usuários”, afirmou ele.

Foto Ascom Deso