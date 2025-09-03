DESO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM TOBIAS BARRETO

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) deu um passo decisivo para fortalecer o abastecimento de água na cidade de Tobias Barreto, no sul do estado, e nos povoados Roma e Riacho Fundo, localizados no município. Nesta terça-feira, 2, foi assinada a ordem de serviço que marca o início da construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), um investimento de R$ 15.241.165,50 em recursos próprios da Companhia.

A obra será realizada em duas etapas. A primeira, orçada em R$ 8.031.047,27, contempla a execução das obras civis e já tem início imediato. A segunda fase, que começa em 15 de setembro de 2025, envolve o fornecimento e instalação de uma estação do tipo ciclo completo, modular, pré-fabricada em PRFV, com capacidade para 100 litros por segundo, com investimento de R$ 7.210.118,23.

Após quatro décadas da atual estrutura em funcionamento, Tobias Barreto receberá uma unidade moderna, com maior eficiência no tratamento e qualidade superior da água distribuída à população. Segundo o governador Fábio Mitidieri, a obra é de extrema importância. “É uma obra que visa combater um problema que a população de Tobias Barreto enfrenta. Trata-se de um investimento da Deso com duração de um ano e que com certeza deverá melhorar a vida da população da região”, concluiu.

O presidente da Deso, Luciano Goes, destacou a relevância do empreendimento. “Hoje, não estamos apenas autorizando uma obra, estamos garantindo um futuro melhor para Tobias Barreto e seus povoados. A nova ETA representa mais saúde, mais dignidade e mais desenvolvimento. Este é um compromisso da Deso com os sergipanos: investir com responsabilidade e transformar o saneamento em um instrumento de cidadania e qualidade de vida para os tobienses”, afirmou.

Para o morador de Tobias Barreto Galileu Santana, a obra reflete a necessidade da Deso para o povo sergipano. “Serviços como esse refletem e mostram o porquê de a Deso pertencer a nossa população. A presença da Deso neste local mostra que o estado de Sergipe presta contas ao povo sergipano, em especial ao povo Tobiense, que será beneficiado com uma melhoria na sua qualidade de água”, explicou.

Foto: Ascom/Deso