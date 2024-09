Deso avança em obras de esgotamento sanitário na Zona Norte de Aracaju

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) continua com as obras de esgotamento sanitário promovidas na Zona Norte de Aracaju. Na primeira fase do empreendimento, que contempla os bairros Santos Dumont, Soledade e Cidade Nova, 77% da rede coletora de esgoto já foi executada, enquanto a segunda fase – que atualmente se concentra no bairro Bugio – tem evolução de 34% na implantação de rede.

Com investimentos de R$ 240 milhões, a obra tem objetivo de expandir o acesso ao saneamento básico à população da capital. “A iniciativa reflete o compromisso da Deso em garantir esgotamento sanitário a todos os sergipanos, tendo em vista as metas do Novo Marco do Saneamento, ampliando os serviços de coleta e tratamento de esgoto aos moradores de Aracaju”, destacou o técnico industrial da Superintendência de Expansão (Suex) da Deso, Jhonata Lima.

A previsão é de que ao final da primeira fase, um total de 64.859 metros de rede sejam instalados. Já na segunda, que também inclui os bairros Lamarão, Jardim Centenário, José Conrado de Araújo e Olaria, a previsão é de finalização com 58.850 metros. “A pavimentação é realizada conforme instalamos a rede nas ruas. Assim, qualquer via que já possui ramal e rede já recebe a recuperação do pavimento retirado”, acrescentou Jhonata.

Minimizando transtornos

Para otimizar a execução da infraestrutura sanitária, a Deso executa, em paralelo, diversos itens que vão compor o sistema. O intuito, segundo o técnico industrial Jhonata Lima, é minimizar os impactos aos residentes da região beneficiada pela ação. “Realizamos a implantação de caixas coletoras de calçada, ramais, Estações Elevatórias de Esgoto e Estações de Tratamento de Esgoto. A ideia é que a instalação seja concluída em conjunto, realizando limpeza e testes da rede para início de operação após a conclusão”, explicou.

Outra medida adotada pela companhia para minimizar os transtornos à população é o trabalho em conjunto com órgãos municipais de Aracaju, como a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). “Tal parceria visa reduzir o impacto no trânsito e executar de maneira coordenada os serviços”, sublinhou Jhonata.