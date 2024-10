Deso beneficia mais de 2 mil pessoas com ações de educação socioambiental

Entre julho e outubro de 2024, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) beneficiou diretamente 2.328 pessoas com ações de educação socioambiental. No período, foram 21 atividades realizadas por meio de uma série de projetos que visam sensibilizar e conscientizar as comunidades externas e internas, sobre a importância da preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos do estado.

As iniciativas incluem programas como ‘Deso vai à Escola’, ‘Escola vem à Deso’, ‘Saneamento Expresso’, ‘Deso Comunidade’, e ‘Projeto Deso Colaborador’, desenvolvidos pela Coordenação de Educação Socioambiental (Ceam), vinculada à Gerência Socioambiental (Gesa) da corporação. “A companhia não é só uma empresa que distribui água e cuida do esgotamento sanitário. Ela tem compromisso com a sustentabilidade, que se reflete diretamente nessas diversas ações educativas ambientais”, destacou o gerente da Gesa, Mario Leo de Oliveira Rodrigues.

O coordenador da Ceam, José Jorge Silva Santos, explicou que o ‘Deso vai à Escola’ realiza palestras nas redes de ensino pública e privada, organizações não governamentais (ONGs) e empresas sobre as operações da companhia, os impactos positivos de se preservar o meio ambiente e a necessidade do consumo hídrico racional, princípio presente nos demais projetos. “O ‘Escola vem à Deso’, por sua vez, realiza visitas técnicas orientadas e supervisionadas de estudantes a Estações de Tratamento de Água e de Esgoto”, contou.

Já o ‘Saneamento Expresso’ é um programa itinerante de educação ambiental, que explica, de forma lúdica, como funciona o ciclo do saneamento, enquanto o ‘Deso Comunidade’ desenvolve trabalhos socioambientais em comunidades, fazendo a intermediação dos interesses da população e da Deso. “Também temos o ‘Projeto Deso Colaborador’, que difunde, por meio de diversas atividades, a sustentabilidade ambiental aos colaboradores da empresa”, afirmou Jorge.

Acesso facilitado

É possível solicitar ações de educação socioambiental da corporação por meio do próprio site da Deso: deso-se.com.br. ‘Escola vem à Deso’, ‘Deso Comunidade’, ‘Saneamento Expresso’ e ‘Deso vai à Escola’ são os projetos da companhia que dispõem do recurso. “Os interessados devem preencher o formulário do programa de escolha, observando requisitos e detalhes de cada um, e aguardar a triagem da equipe da empresa, que entrará em contato com a pessoa solicitante para confirmar o agendamento, após a avaliação”, detalhou o coordenador da Ceam.

As ações podem ser encontradas na seção ‘Educação Ambiental’ da aba ‘Meio Ambiente’, no site da Deso. Para realizar o pedido, é necessário o registro de informações como nome, endereço e natureza da entidade, dados sobre o responsável do pedido, estimativa de público, data e horário em que a atividade vai ocorrer, entre outros.

Foto: Ascom/ Deso