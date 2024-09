DESO COLOCA EM OPERAÇÃO NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) colocou em operação o novo reservatório elevado (REL) em Nossa Senhora da Glória, melhorando o abastecimento de água tratada à população que vive nos bairros Alto da Glória, Brasília e Cilos. Ao todo cerca de 2mil residências terão água diariamente, beneficiando mais de 8mil pessoas que moram nas comunidades.

De acordo com o gerente de Produção e Distribuição da Regional Sertão da Deso, Raulkiony Mota Santana, a ação da Deso reforça o compromisso da empresa em promover segurança hídrica para a população. “Para garantir que a população tivesse acesso à água tratada todos os dias em suas torneiras, a Deso investiu para resolver a problemática da falta de água no bairro Alto da Glória, Brasília e Silos. Isso demonstra o compromisso da empresa com a população sergipana”, expressou.

Para o funcionário público Jonathan de Oliveira, morador do bairro Alto da Glória, o reservatório trouxe alegria para quem mora no bairro. “Após a construção da caixa e com o funcionamento, tá uma maravilha, graças a Deus. Está tendo água direto. São 15 dias de funcionamento e nesse período nada de falta de água nas torneiras de casa, sem falar que o reservatório está sempre cheio”, comemorou.

A dona de casa Marinez de Lima Gomes, moradora do bairro Brasília, elogiou o esforço da Deso para garantir água nas torneiras. “Graças ao trabalho da Deso posso tomar banho de chuveiro, lavar minhas roupas sem pressa, porque tem água, isso é uma grande felicidade. Desde que foi instalada a caixa não faltou mais água”, exaltou.

Novo reservatório

Como forma de garantir a quantidade de água necessária para atender a demanda crescente do município de Nossa Senhora da Glória, a companhia realizou uma série de investimentos na ampliação da capacidade das adutoras do Alto Sertão e Semiárido, além de novas tubulações e a construção dos reservatórios nos bairros Brasília e Divinéia, este último em fase de montagem.

“A empresa não para de investir, para assegurar que a população tenha acesso à água. O próximo passo é concluir a montagem do reservatório elevado do bairro Divinéia para que possamos colocar em operação, e, assim, garantir água nas torneiras dos moradores da localidade, de parte do centro da cidade e de alguns povoados que ficam próximos à sede do município”, afirmou Mota.

