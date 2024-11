Deso desativa ligações clandestinas no município de Nossa Senhora da Glória

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou um monitoramento de combate às ligações clandestinas de água no loteamento Cardeal III, em Nossa Senhora da Glória. A comunidade conta com 47 residências e todas foram vistoriadas pelas equipes, que encontraram 14 interligações irregulares à rede de abastecimento de água, sendo todas elas suprimidas pelas equipes.

“A Deso está promovendo ações estratégicas no combate ao desvio de água, que tem contribuído com a diminuição dessa prática no estado. Demos início a uma ampla fiscalização, com o intuito de combater as irregularidades que afetam o abastecimento de água na região do Cardeal”, destacou o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende.

Segundo o assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação em campo, Luciano Aragão, o Cardeal tem sido alvo de diversas denúncias de ocorrências de ligações clandestinas na localidade. “Os construtores usam os pontos que a empresa deixa para não ter que quebrar o calçamento, só que deixa fechado, e aí eles aproveitam para fazer ligações clandestinas de água. Por se tratar de uma localidade mais afastada do centro da cidade, esse tipo de situação ocorre com mais frequência, mas estamos atentos para combater essa prática que prejudica diversos usuários”, afirmou.

Irregularidades

As ligações clandestinas, além de serem consideradas furto, de acordo com o Código Penal Brasileiro, ainda trazem prejuízos para a distribuição de água, tornando o consumo desenfreado. Isso afeta a quantidade do recursos hídricos disponíveis, contribuindo também para a diminuição da pressão na rede de distribuição.

Foto ascom Deso