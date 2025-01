Deso destaca necessidade de verificação frequente dos hidrômetros

Os hidrômetros são instrumentos fundamentais para o acesso à água potável, sendo responsáveis por medir o consumo dos imóveis conectados à rede de distribuição hídrica da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Porém, falhas técnicas, intervenções inapropriadas e o desgaste natural podem comprometer o pleno funcionamento dos equipamentos. Por isso, a Deso destaca à população que os aparelhos devem ser verificados frequentemente.

O primeiro passo da análise é observar se o medidor está registrando o uso, ao fechar todas as torneiras da residência e travar a boia da caixa d’água. Após essa verificação, o contador deve permanecer paralisado. Caso a medição continue a ser feita, o imóvel pode possuir algum tipo de vazamento interno. “Caso não tenha vazamentos, a melhor opção é solicitar à empresa uma verificação metrológica, a aferição de hidrômetro”, explicou o coordenador de Hidrometria da Deso, Genival Almeida.

Em média são realizadas cerca de 160 aferições mensais pela corporação, na sede da empresa, em Aracaju, sob a supervisão do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Nos testes técnicos, os instrumentos são submetidos a diferentes vazões de água, simulando uma leitura em tempo real. O objetivo é identificar possíveis irregularidades pelo registro em relação ao consumo real.

Os hidrômetros possuem vida útil estimada de cinco anos. Depois desse período, a Deso realiza a troca dos equipamentos, sem custos adicionais aos clientes. Isso é relevante para que tanto a empresa quanto os clientes estejam seguros quanto à utilização do produto hídrico. No entanto, para garantir a efetividade disso, é crucial a participação dos usuários por meio da verificação dos aparelhos, em casos de suspeitas de inconformidade, como faturamento de valor muito acima do habitual. “A aferição vem para dar essa segurança e esclarecer dúvidas sobre seu uso da água e o que foi faturado”, afirmou Genival.

Como solicitar

A aferição de hidrômetro pode ser solicitada à Deso por meio dos números telefônicos 4020-0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp, pelo número (79) 3142-1095. Também é possível requerer o serviço através da unidade de atendimento presencial da empresa mais próxima.

Foto: Ascom Deso