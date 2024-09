DESO DISCUTE COM ANA MELHORIAS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), por meio do diretor-presidente da empresa, Luciano Goes Paul, participou de reunião com a diretoria e equipe técnica da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), autarquia vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para discutir melhorias no volume de água fornecida à população do estado.

“Hoje, fortalecemos a parceria firmada entre a Deso e a ANA, tratando das outorgas de novos mananciais que serão utilizados para aumentar a oferta de água para o estado de Sergipe. Com isso, a corporação e a agência terão um melhor controle da qualidade e quantidade dessas novas fontes de abastecimento hídrico”, afirmou Luciano, ressaltando que isso vai possibilitar uma distribuição mais justa e equilibrada dos recursos hídricos, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos sergipanos.

O diretor da ANA, Filipe de Mello Sampaio Cunha, destacou a importância do diálogo entre a Deso e a autarquia para a segurança hídrica do estado. “Recebemos Luciano Goes Paul para tratar de importantes projetos de outorgas voltadas ao abastecimento público de água para Sergipe. A parceria entre a ANA e a Deso fortalece o compromisso de fornecer água de qualidade e em quantidade suficiente para a população sergipana”, disse ele.

ANA

A nível federal, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico é responsável pela Política Nacional de Recursos Hídricos, pela regulação do uso dos recursos hídricos, por prestar serviços públicos de irrigação e adução de água bruta, pela segurança de barragens, e pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico.

Foto ascom Deso