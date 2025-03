Deso doa mudas nativas da Caatinga para município de Nossa Senhora da Glória

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) doou 50 mudas nativas do bioma Caatinga à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Nossa Senhora da Glória, município do sertão sergipano. A entrega ocorreu durante a edição do programa Gestão Itinerante, no povoado Mandacaru, para reflorestamento de áreas degradadas.

A remessa foi disponibilizada no espaço de produção de mudas para doação, localizado na barragem do Rio Poxim, em Aracaju. De acordo com o guardião do projeto ‘Deso Mais Verde’, Danilo Vieira de Oliveira, a iniciativa reflete o compromisso da Companhia com a preservação ambiental. “Agradeço à Prefeitura e à Deso por viabilizarem essa interação essencial entre os órgãos, unindo esforços em prol da natureza. Parcerias como essa são fundamentais para a sustentabilidade e conservação dos recursos naturais”, destacou.

A secretária de Meio Ambiente do município, Natalícia Oliveira, classificou a doação como um avanço na preservação ecológica e no fortalecimento da conscientização ambiental. Ela observou que as espécies da Caatinga são essenciais para a biodiversidade.

“Ao distribuirmos essas mudas, incentivamos a população a contribuir ativamente na recuperação da vegetação nativa e no reflorestamento de áreas afetadas. Além disso, o plantio dessas árvores favorece a melhoria do microclima e da qualidade de vida dos nossos cidadãos”, ressaltou a secretária.

Natalícia também agradeceu pela parceria, e acrescentou: “seguimos firmes no compromisso de promover ações sustentáveis que garantam a proteção e recuperação do meio ambiente em nosso município”.

