DESO E BANESE CARD SE UNEM PARA FACILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO; PARCERIA PERMITE PARCELAMENTO

Clientes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) com faturas em atraso contam agora com uma nova opção para regularizar sua situação: a empresa firmou parceria com o Banese Card, permitindo que os débitos sejam pagos diretamente no cartão, com possibilidade de parcelamento.

A iniciativa amplia os canais de negociação e oferece mais praticidade aos usuários. O serviço está disponível exclusivamente nos pontos presenciais de atendimento da Deso. No local, é possível consultar os valores pendentes, conhecer as condições de parcelamento e concluir o pagamento com o Banese Card.

Para o diretor-presidente da Deso, Luciano Goes, a parceria representa um passo importante no atendimento ao público. “Estamos buscando soluções que atendam à realidade financeira de parte das famílias sergipanas. Essa parceria é mais uma forma de garantir que os clientes tenham condições acessíveis para manter suas contas em dia”, destacou.

Além de reforçar o compromisso com um atendimento mais próximo e humanizado, a medida contribui para reduzir a inadimplência e garantir os investimentos contínuos da Deso nos serviços de captação e tratamento de água em Sergipe.

Clientes interessados na nova modalidade de pagamento devem procurar o ponto de atendimento da Deso mais próximo para consultar as condições disponíveis e efetuar a negociação com o Banese Card.

Foto: Ascom/Deso