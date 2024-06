Deso executa construção de Estação Elevatória de Esgoto em Itabaianinha

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) segue dando continuidade à fase inicial de construção da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) de Itabaianinha, município do sul sergipano. O equipamento faz parte da implantação do sistema de esgotamento sanitário na cidade, um investimento de R$ 13.691.727,68 promovido pela empresa, que vai beneficiar cerca de 40% da população local.

Conforme o gerente de Obras da Deso, Jorge Inácio Rocha Oliveira, a função da EEE na infraestrutura sanitária será de bombear efluentes localizados em pontos mais altos de Itabaianinha até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que integra o projeto do sistema e ainda será erguida. “Nós estamos avançando com esse empreendimento. Já instalamos 45% da rede coletora de esgoto, e seguimos construindo a EEE. A obra como um todo está 23% concluída”, explicou ele.

O supervisor de gerenciamento do empreendimento, José Nilson dos Santos, destacou que a companhia tem atuado para reduzir os transtornos gerados pela implantação da rede coletora aos moradores da cidade. “Estamos constantemente limpando as ruas, para minimizar os incômodos às pessoas. Há também todo um trabalho de recomposição asfáltica conforme executamos a atividade”, contou, sublinhando que a ação inclui a implementação das caixas de passagem – responsáveis por interligar o imóvel ao sistema público de esgoto.

Benefícios

Jorge Inácio ressaltou a importância do investimento para o meio ambiente e para a saúde pública.”Com o sistema, o esgoto será tratado e descartado de maneira apropriada, seguindo as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Além disso, iremos evitar a propagação de doenças relacionadas à falta de saneamento básico, possibilitando, assim, mais qualidade de vida e bem-estar à população”.