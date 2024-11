Deso faz recadastramento de casas em povoado de Poço Redondo

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza o recadastramento das residências do povoado Santa Rosa do Ermírio, no município de Poço Redondo. Até o momento já foram cerca de 1.993 residências cadastradas no local. O objetivo da ação é identificar ligações clandestinas, facilitar a coleta e melhorar a qualidade da leitura, conhecer o volume populacional fazendo um paralelo com demanda e oferta de água, e identificar ruas que ainda não têm redes de distribuição.

Segundo o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende, essa iniciativa visa melhorar a prestação de serviço pela Deso e a redução no número de coleta de leitura com erro. “A Gerência Sertão iniciou o recadastramento das ligações de água na regional. Esse recadastramento tem como projeto-piloto o Povoado Santa Rosa do Ermírio, que tem se mostrado um sucesso. Nosso objetivo é levar um serviço de melhor qualidade ao usuário e satisfação na prestação dos serviços pela Deso”, destacou.

Tal ponto foi reforçado pelo assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação em campo, Luciano Aragão. “O processo de recadastramento das ligações de água que foi iniciado em Santa Rosa do Ermírio é de grande importância para a Deso e os usuários. Isso garantirá mais agilidade nos serviços e a satisfação dos clientes. Para mim é sempre uma honra poder fazer parte dos projetos desenvolvidos pela Gerência Regional Sertão e contribuir com a melhoria dos serviços prestados pela Deso”, completou.

Recadastramento

O recadastramento realizado pelas equipes da Deso é essencial no acompanhamento do aumento populacional, para conhecer a realidade de uma determinada localidade, que impacta diretamente na demanda e oferta de água, assim como a cobertura na distribuição do recurso hídrico e o saneamento do local. A proposta é aprimorar os serviços ofertados pela empresa.

Tal iniciativa é importante porque impacta em toda cadeia de serviços. “O impacto vai desde um novo pedido de ligação de água até a solicitação de um pedido de correção de fatura, pois os serviços desenvolvidos em toda a cadeia produtiva da Deso passam a ser realizados de forma mais precisa e assertiva. Isso também melhora a satisfação dos usuários dos serviços de água”, concluiu Tiago José.

Ascom Deso