Deso garante atendimento móvel à população de Gararu

A unidade móvel está a disposição da população, na sede do município de Gararu toda quarta-feira

O município de Gararu recebe todas as quartas-feiras a van do atendimento móvel da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que leva os diversos serviços administrativos da empresa para a população local. A unidade é equipada com ar-condicionado e com um ambiente aconchegante para o cliente, e tem como propósito levar o atendimento a diversos pontos, onde ainda não há posto de atendimento da companhia, evitando o deslocamento dos clientes a outros municípios.

De acordo com o assistente de gestão administrativa da Gerência Comercial do Sertão e responsável pelo atendimento móvel, Valberto Messias Santos Resende, a unidade móvel cumpre um papel social, pois aproxima a empresa da população. “O atendimento móvel da Deso permite uma aproximação maior entre a companhia e o usuário, já que a empresa não tem um loja física em Gararu, traz até os moradores do município um atendimento diferenciado e em um ponto totalmente acessível e em dia da feira livre dacidade, onde as pessoas vêm da zona rural e aproveitam para resolver suas questões ”,afirmou.

Para o motorista Genilson Vieira de Melo, o atendimento da Deso foi cordial e célere na resolução de suas pendências. “Eu vim aqui no atendimento móvel da Deso, resolver uma questão da fatura da casa da minha mãe, fui muito bem recebido, além de ter a minha pendência resolvida de forma rápida. A Deso está de parabéns, pois, com esse atendimento móvel em Gararu a gente não precisa ir a outras cidade para resolver nossas demandas junto a empresa”, elogiou.

Feira Livre

A quarta-feira foi escolhida de forma estratégica, por se tratar do dia em que acontece a feira livre do município, onde as populações dos povoados e comunidades rurais do município vão até a cidade de Gararu para fazer a feira semanal e aproveitam para resolver suas questões pessoais.

Segundo a lavradora Maria de Lourdes dos Santos Silva, moradora do povoado Oiteiro, a programação era de ir até a cidade vizinha para solicitar um refaturamento em virtude de um vazamento na residência. “Eu já estava certa de que teria que ir a cidade de Nossa Senhora de Lourdes para fazer a solicitação para resolver uma pendência junto a Deso, mas fui avisada por uma amiga que a empresa tem esse atendimento móvel todas as quartas, isso facilita demais, porque fui até a cidade para fazer a minha feira e aproveitei para procurar o atendimento da Deso”, disse.

Foto: Ascom/ Deso