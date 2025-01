Deso garante melhoria do abastecimento em municípios da bacia do rio São Francisco

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) destinou mais de R$ 13 milhões à instalação de nove bombas no sistema semiárido, que capta água da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Essa iniciativa beneficia diretamente o abastecimento nos municípios de Carira, Frei Paulo, Gararu, Porto da Folha, Macambira, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis e São Miguel do Aleixo.

Três bombas foram instaladas na Estação Elevatória de Água (EEA-0), localizada na Ilha do Ouro, em Porto da Folha, enquanto outras três foram colocadas na estação do povoado Lagoa Rasa (EE2-A), em Gararu. Essas novas instalações aumentam a eficiência na captação e transporte de água, permitindo um fluxo maior e mais seguro para as regiões atendidas.

De acordo com Raulkiony Mota Santana, gerente de Produção e Distribuição da Regional Sertão da Deso, o aumento na capacidade de vazão possibilitará atender à demanda mesmo em períodos de maior consumo, como nos meses mais quentes do ano. “Essa obra não só aprimora a infraestrutura hídrica da região, mas também melhora a qualidade de vida dos moradores, garantindo acesso eficiente e contínuo a esse recurso”, destacou.

Ampliação do abastecimento

Para garantir o aumento da vazão aos municípios de Carira, Frei Paulo, Macambira, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis e São Miguel do Aleixo, a Deso colocou em operação duas bombas na Estação de Bombeamento, localizada em Nossa Senhora da Glória, para aumentar a oferta de água nestas localidades.

Segundo Raulkiony Mota Santana, essa ampliação do volume de água contribui para reduzir episódios de falta de abastecimento em toda a região. “Os investimentos realizados pela Deso garantem um acesso mais amplo à água, promovendo bem-estar e qualidade de vida para a população dessas localidades. Esse é o nosso principal objetivo”, concluiu.

ASN – ascom Deso