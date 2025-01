DESO GARANTE RETOMADA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRRO DA CIDADE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Com atuação de quatro equipes e o suporte da Polícia Militar de Sergipe, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a retomada do fornecimento de água para os moradores do bairro Beira Rio, em Canindé de São Francisco, situado no alto sertão. Durante a operação, os profissionais da Deso liberaram um trecho obstruído da tubulação de abastecimento e, em poucos minutos após o trabalho, o serviço foi restabelecido, com água chegando às torneiras das residências da região.

De acordo com a supervisora de receitas substituta da Gerência Regional de Produção e Distribuição Sertão (GRSE), Arielle Oliveira Sobral Barboza, a ação foi essencial para restituir o fornecimento na região. “Com o suporte da Polícia Militar, mobilizamos quatro equipes de fiscalização e manutenção para localizar e liberar a tubulação em uma área de difícil acesso. Após dois dias de intenso esforço, removemos os materiais que impediam o fluxo. Apesar das adversidades, conseguimos normalizar o sistema, devolvendo o abastecimento à comunidade do bairro Beira Rio. Seguimos firmes, comprometidos em levar água às casas dos sergipanos”, afirmou.

O assistente de gestão operacional da Deso e coordenador da ação em campo, Luciano Aragão, explicou que a operação havia sido iniciada, envolvendo três equipes de fiscalização, além da equipe de manutenção de Canindé e o apoio da Polícia Militar. Ele informou que aproximadamente dois quilômetros da tubulação que atende o bairro Beira Rio haviam sido inspecionados. “Depois de uma análise detalhada, identificamos um bloqueio em um segmento de difícil acesso, causado pela tubulação de ferro de 75 milímetros. Com dedicação e trabalho conjunto, resolvemos o problema e restabelecemos o serviço”, finalizou.

Obstrução

As equipes identificaram a tubulação bloqueada por materiais como pedaços de madeira, pedras e sacolas plásticas. A rede havia sido escavada e desconectada propositalmente. A principal suspeita é que a ação foi realizada para direcionar o abastecimento a áreas de ocupação irregular e com ligações clandestinas.

