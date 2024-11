Deso garante volume de água adequado à população durante

Com o objetivo de atender apropriadamente a demanda dos usuários durante períodos mais quentes, como o verão, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) aumenta o nível de produção de água disponibilizada à população. A alta no consumo, na estação, acontece não apenas em razão das temperaturas elevadas, mas, também, de eventos como festas carnavalescas e férias escolares.

“Em períodos de altas temperaturas, que coincidem com as férias e recessos da maioria das pessoas, normalmente há um aumento no uso da água por conta do calor e tempo ocioso. No entanto, existe uma variação de consumo para cada localidade”, explicou o superintendente de Sistemas Metropolitanos de Água da companhia, Max Sampaio Kuhl. Ele destacou que, apesar da estação, o consumo hídrico deve continuar sendo consciente e responsável.

A empresa adota, ainda, medidas técnicas para assegurar o abastecimento aos clientes. Exemplo disso é o que ocorre no agreste sergipano, onde a Gerência Regional de Produção e Distribuição Centro-Oeste da Deso realiza rodízios de distribuição. “Cidades como Ribeirópolis, Moita Bonita e Malhador são as que mais sofrem nesse período devido à baixa do lençol freático. Para atenuar a problemática, a gente opta por realização de rodízios, feitos em ciclos de manobras para que possam atender todos os usuários”, explicou o gerente da gerência, Jilberto Rodrigues de Oliveira Júnior.

Impactos

Na estação mais quente do ano, existem variações de gastos, tanto para o consumidor quanto para a própria empresa, conforme afirmou o engenheiro civil e gerente de Novos Negócios da Diretoria de Meio Ambiente e Expansão da companhia, Marcelo Monteiro. “No que tange à oferta, o aumento da produção de água implica despesas variáveis para a Deso, como custos maiores com energia elétrica e produtos químicos para o tratamento da água, bem como a sobrecarga do sistema. Já do lado da demanda dos usuários, o aumento do consumo traz um encarecimento da fatura do usuário, consequentemente”, frisou.