DESO IDENTIFICA 57 IMÓVEIS CONECTADOS IRREGULARMENTE À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) identificou 57 imóveis conectados irregularmente à rede de distribuição de água em Itabaiana, município do agreste do estado. Até o momento, as equipes técnicas da empresa verificaram 511 propriedades da cidade, com a meta de chegar a 1.361 até o encerramento da ação, prevista para o final do próximo mês.

O monitoramento, realizado pela Gerência Comercial Centro-Oeste (GCCO) da Deso, tem o objetivo de regularizar, padronizar e promover melhorias ao abastecimento hídrico à população itabaianense. Em pouco mais de um mês, a iniciativa já examinou imóveis dos bairros Porto, Marcela, Rotary Club, Serrano, Mamede Paes Mendonça e Centro, bem como dos povoados Terra Dura, Rio das Pedras, Queimadas e Sambaíba.

Além de causar prejuízos aos recursos hídricos de Sergipe, em razão do frequente consumo excessivo dos usuários irregulares, os desvios causam prejuízos diretos à população que fica sem acesso à água potável. “Isso acontece porque o uso não registrado pela Deso impacta no controle e análise da empresa quanto ao volume distribuído”, explicou o gerente da GCCO, Alexandro Correia da Silva, ressaltando, ainda, que ligações realizadas clandestinamente podem gerar impactos à saúde pública, com contaminação da água por protozoários, bactérias e vírus.

Deso social

As pessoas de baixa renda, moradoras de residências irregulares identificadas pela ação, podem se inscrever no ‘Tarifa Social’, programa da Deso que oferece até 50% de desconto na fatura de água (clique e saiba mais), e solicitar ligação nova e religação de água com condições especiais de preço e de pagamento. As políticas sociais da companhia contribuem para que esse público se mantenha regular e adimplente junto à empresa, conforme destacou Alexandro.

Ajude

A população pode denunciar suspeitas de ligações irregulares de água podem à Deso por meio dos números telefônicos 4020 0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp (79 31421-095). Não é necessário se identificar. Também é possível realizar denúncias nos postos presenciais de atendimento da empresa (confira mais detalhes sobre as agências clicando aqui).

Foto ascom Deso